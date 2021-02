Aéronautique : Le Français LPF inaugure une nouvelle usine à Casablanca

Le Groupe Le Piston Français (LPF) a inauguré, mercredi à Casablanca, une nouvelle usine dédiée à la production de pièces mécaniques de haute technicité pour l’aéronautique, renforçant ainsi sa présence industrielle au Maroc.

Située dans la zone d’accélération industrielle de Nouaceur Midparc, LPF Casablanca est la première usine au Maroc dédiée à l'usinage de pièces circulaires en métaux durs pour les moteurs d'avions. Cette nouvelle structure, qui intègre l’écosystème moteurs d’avions mis en place dans le cadre du Plan d’accélération industrielle, renforce le positionnement du Royaume sur des spécialisations technologiques à forte valeur ajoutée.

Avec un investissement en moyens de production de 55 millions de dirhams (MDH), cette unité construite sur un terrain de 6.828 m2 dont 4.078 m2 de surface couverte emploiera 100 personnes à l'horizon 2024. Elle permettra au Groupe LPF d’augmenter sa capacité de production et de conquérir des marchés auprès de nouveaux clients.

L'inauguration s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Nouaceur, Abdallah Chater, de représentants du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, du Consul général de France à Casablanca, Serge Mucetti, et du Président d’honneur du Gimas et Président de la société Midparc, Hamid Benbrahim El-Andaloussi.

Le Groupe LPF est présent au Maroc depuis 1999, date de création de la société SERMP située à la Technopole de Nouaceur, qui fut l’une des premières usines aéronautiques du Maroc. Acteur majeur dans la réalisation de pièces et ensembles mécaniques aéronautiques depuis plus de 70 ans avec 7 implantations dans 3 pays, le groupe figure parmi les leaders européens pour la réalisation de pièces de moteurs d’avions et d’hélicoptères.