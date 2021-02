Israël enseigne dès l’année prochaine l'histoire et le patrimoine juifs du Maroc    

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saïd Amzazi a eu, mercredi, son premier entretien avec son homologue israélien Yoav Galant. Les deux ministres ont convenu, lors de cet entretien téléphonique, d’«échanger des délégations d'étudiants et d'organiser des voyages d'étude en Israël et au Maroc», a indiqué le ministre israélien de l’Education sur son compte Twitter.

????

أول مكالمة هاتفية ? بين وزير التربية والتعليم يوؤاف جلانت ونظيره المغربي سعيد أمزازي-



ألوزيران اتفقا على تبادل الوفود الطلابية وتنظيم جولات دراسية في إسرائيل والمغرب

جلانت أعلن أنه في العام المقبل سيتضمن المنهاج الدراسي في إسرائيل مواضيع عن الجالية اليهودية في #المغرب

???? pic.twitter.com/sNF3P4fk8L — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 10, 2021

Yoav Galant a également annoncé que dès l’année prochaine, le programme éducatif en Israël inclura des sujets sur la communauté juive au Maroc. Au cours de l’entretien également, les deux ministres ont échangé des invitations pour visiter les deux pays.

Détaillant son entretien téléphonique avec son homologue marocain auprès du Jerusalem Post, le ministre israélien a évoqué des «voyages éducatifs, de visites et de séminaires» qui seront mis en place entre les deux pays, approfondissant les relations diplomatiques. Il a souligné que l'éducation est «le moyen le plus sûr de garantir des liens solides entre les nations», suggérant la création de «comités spécifiquement dédiés au développement de programmes éducatifs».

«Amzazi a répondu avec enthousiasme à ma proposition», a-t-il ajouté, en exprimant «sa gratitude et son admiration pour le roi Mohammed VI pour son respect envers la communauté juive, en particulier dans ses efforts continus pour préserver et protéger les sites juifs à travers le royaume».

Jerusalem Post rappelle que sur instruction du roi Mohammed VI, l'histoire et le patrimoine des Juifs au Maroc ont été inclus dans les programmes scolaires du royaume.