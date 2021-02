Vaccination anti-Covid-19 : Le couac dont ont été victimes des médecins retraités

L’opération de vaccination se déroule dans de bonnes conditions, de nombreux témoignages saluant d'ailleurs la bonne organisation des équipes médicales. Mais à l’heure où la vaccination du personnel de santé a été élargie à tous les âges, certains médecins retraités se sont heurtés à des dysfonctionnements administratifs. Ancienne médecin au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd à Rabat, Dr. Amina Balafrej qui avait été victime d'un grave accident de la route en 2013, en fait partie.

Après deux allers-retours, la professeure a pu être vaccinée hier, selon ses proches qui ont déploré le traitement dont elle a fait l’objet. «Malgré une convocation en bonne et due forme (et déplacements sur place en fauteuil roulant), la présidence du centre régional de l’ordre des médecins de Rabat Salé lui a refusé le vaccin», ont indiqué ses connaissance, sur une page consacrée à la médecin.

Contactée par Yabiladi, une source a indiqué que certains médecins retraités étaient sur la liste des médecins mais pas dans celle du ministère de l’Intérieur, créant ainsi une forme de cafouillage dans l’espace réservé à la vaccination derrière l’hôpital. Dans l’une de ses tentatives vaines, Dr. Balafrej est revenue sans vaccination après deux heures de négociations.

Malgré ce couac regrettable, l'épilogue sera plus heureux. Ses soutiens ont exprimé leurs remerciements «à toutes les équipes du CHU d’Avicenne pour leur accueil». Sur une note plus collective, ils expriment «une pensée forte pour tous les médecins retraités ou non-inscrits à l’ordre des médecins qui se voient, après des années de bons et loyaux services refuser l’accès au vaccin sans autre forme de procès et sans une once d’humanité».