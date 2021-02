Lyon : Prix de la poésie pour Abdellatif Laâbi

L'écrivain et poète marocain Abdellatif Laâbi / Ph. Télérama

L’écrivain et poète marocain Abdellatif Laâbi a reçu le Grand prix Roger-Kowalski de poésie de la Ville de Lyon. Le prix a récompensé son recueil de poésie «Presque riens», publié aux éditions Le Castor Astral et qui concentre «les moments essentiels d’une vie est une sorte de livre testamentaire empli de sagesse et d’optimisme».

Dans un communiqué annonçant l’attribution du prix de cette année à Abdellatif Laâbi, le jury a souligné qu’à travers son écriture, l’auteur marocain «promeut l’engagement artistique et intellectuel comme moyen de lutter contre les injustices et met en œuvre une esthétique de la dissidence». «Son vécu est la source première d’une œuvre plurielle (poésie, roman, théâtre, essai) située au confluent des cultures», a ajouté le jury.

A son actif, Abdellatif Laâbi compte plusieurs récompenses littéraires prestigieuses. Il s’est également distingué par son remarquable travail de traduction en français des œuvres de plusieurs poètes et écrivains de langue arabe, notamment Mahmoud Darwich.

Créé en 1984 par la municipalité, à l’initiative d’André Mure et de François Montmaneix, cette distinction récompense chaque année le travail d’un poète vivant et rend hommage à Roger Kowalski (1934-1975). James Sacré, Jean Joubert, Jacques Réda, Yves Bonnefoy, Jean-Claude Pirotte, William Cliff, Marie-Claire Bancquart, Franck Venaille, figurent parmi les derniers lauréats.