Maroc : IPV Santé Animale ouvre son capital à Best Financière

IPV Santé Animale, leader historique dans la distribution de produits vétérinaires, a ouvert son capital au Groupe Best Financière, dans le cadre d’un partenariat stratégique qui permettra de renforcer les capacités financières et opérationnelles du groupe ainsi que de démarrer l’activité de production à travers le laboratoire vétérinaire agréé Inive Pharma. Un communiqué de presse, parvenu à Yabiladi, indique que le groupe a été accompagné dans cette opération par Red Med Finance en tant que conseil financier et Allen & Overy en tant que conseil juridique.

Créée en 2004 par Abdeslam Ababou, Red Med Finance (RMF) est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à travers Red Med Asset Management (RMAM). Opérant dans les activités de Fusions-acquisitions (M&A) et d’Offres publiques de vente et d’achat (OPV/OPA) au Maroc et en Afrique, Red Med Finance, grâce à sa parfaite connaissance du marché de la dette, accompagne également ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales.

Red Med Finance a ainsi accompagné en tant que Conseil des sociétés nationales et internationales dans le cadre d’opérations M&A au Maroc et en Afrique, des PME marocaines dans le cadre d’opérations de restructuration et de développement et a assisté le Gouvernement marocain dans le cadre de privatisations.