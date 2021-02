Covid-19 : La campagne de vaccination élargie à l'ensemble du personnel médical

Le ministère de la Santé a décidé, ce mercredi, de généraliser le processus de vaccination contre la Covid-19 à tout le personnel de la santé, alors qu’elle était limitée, depuis son lancement le 28 janvier dernier, aux professionnels âgés de 40 ans et plus.

Ainsi, la délégation provinciale du ministère de la Santé à Meknès a indiqué, dans un communiqué consulté par Yabiladi, que la campagne de vaccination contre Covid-19 est désormais ouverte à tous le personnel de santé, sans en préciser l'âge. Elle a ainsi appelé ses fonctionnaires à «se rendre dans les centres de vaccination selon leur lieux de rendez-vous, ces mercredi et jeudi 10 et 11 février 2021». Le communiqué ajoute que cette décision concerne le personnel de plusieurs hôpitaux de la province, en plus des fonctionnaires du service administratif de la délégation.

De son côté, l'administration du centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès a publié une annonce, informant l'ensemble de son personnel qu'il a été décidé de généraliser le processus de vaccination à tous les groupes professionnels affiliés au CHU et «leur permettre de bénéficier de la première dose de vaccination contre Covid 19». L’annonce, consultée également par Yabiladi, précise que ce processus débutera à partir de demain, jeudi 11 février 2021, de 9h à 16h.

Le roi Mohammed VI a procédé, jeudi 28 janvier, au Palais Royal à Fès, au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le virus de la Covid-19, après que le Maroc a reçu deux lots des vaccins AstraZeneca et Sinopharm. Le royaume souhaite immuniser 80% de sa population âgée de plus de 18 ans, réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.