Affaire Soulaiman Raïssouni : La demande de liberté provisoire rejetée à nouveau

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca a rejeté, mardi soir, la demande de mise en liberté provisoire présentée par le comité de défense du journaliste et ex-rédacteur en chef du journal Akhbar Alyaoum, Soulaiman Raïssouni. Cité par Alyaoum24, l'avocat Miloud Kandil du barreau de Casablanca a confirmé le rejet, affirmant que son client «a assisté à cette session dans la bonne humeur, car il croie en son innocence».

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca a décidé, plus tôt mardi, de reporter le procès au 2 mars prochain, sur demande de la défense du journaliste pour préparer le dossier, lors d'une audience marquée par la présence du journaliste et l'absence de la partie plaignante.

En mai dernier, le journaliste et ex- rédacteur en chef du quotidien arabophone Akhbar Alyaoum a été arrêté devant son domicile à Casablanca et emmené par des éléments de la police, avant son placement en garde à vue. Il est soupçonné de faits présumés d'attentat à la pudeur avec violence et séquestration qui datent de fin 2018 et accusé d'agression sexuelle contre un jeune homosexuel.