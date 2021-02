Ligue des Champions : Les Sud-africains de Kaizer Chiefs sans visas pour se rendre au Maroc

Alors qu’ils doivent se rendre au Maroc, ce mercredi, pour se préparer à affronter le Wydad de Casablanca, les joueurs sud-africains du club Kaizer Chiefs ont dénoncé un retard d’octroi des visas de la part des autorités marocaines, bien que les demandes aient été soumises à temps.

Selon le journal The South African, Kaizer Chiefs a pris toutes les dispositions nécessaires pour se rendre au Maroc, y compris la réservation de vols, la sécurisation de l'hébergement, la soumission des demandes de visa et tout ce qui est nécessaire pour le voyage, après le tirage au sort et l'annonce du rendez-vous pour le compte des phases de groupes de la Ligue des Champions de la CAF.

Suite à la soumission de la demande de visa, le club a été en communication constante avec la CAF, l'ambassade du Maroc en Afrique du Sud et celle de l’Afrique du Sud au Maroc, les deux fédérations de football des deux pays ainsi que le Wydad Casablanca. Ce dernier a, selon le média, indiqué qu’il attend la confirmation du ministère marocain de la Santé pour accorder aux joueurs du club sud-africain une «autorisation spéciale» pour entrer au Maroc.

La même source rappelle, dans ce sens, que le Maroc a interdit l’accès à son territoire aux avions de ligne en provenance de l’Afrique du Sud et cinq autres pays à cause des variants du nouveau coronavirus.

Kaizer Chiefs a précisé qu’il enverra à nouveau une délégation à l'ambassade du Maroc en Afrique du Sud dans le but de demander des éclaircissements sur les visas afin que l'équipe puisse prendre son vol prévu ce mercredi. Les Sud-Africains doivent affronter le Wydad Casablanca lors de leur premier match de groupe C de la Ligue des champions de la CAF 2021, ce samedi 13 février.