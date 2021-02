Le corps ligoté et ensanglanté d’un épicier découvert à Tanger  

La ville de Tanger a été secouée, lundi soir, par un autre drame, après la découverte du corps ligoté et ensanglanté d’un épicier, père de trois enfants, dans son magasin sis le quartier Malabata de la ville. Le crime a été découvert, après que la victime s’est absentée de son domicile familial et ne répondait plus aux appels téléphoniques.

La femme de l’épicier a ainsi appelé l’un de ses amis pour l’aider le localiser et connaître les raisons de sa disparition. Arrivé au magasin, l’homme est alors surpris de voir une ouverture au niveau de la porte de l’épicerie, rapportent des médias locaux. Il a, à son tour, contacté les autorités locales qui découvriront le cadavre.

L’épicier aurait reçu un coup de couteau mortel selon les recherches préliminaires. Sa dépouille a été transportée à la morgue de Tanger, alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de ce meurtre.