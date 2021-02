Algérie : Un Marocain, un Tunisien et un Français secourus à bord d’un yacht

Les autorités algériennes ont ainsi procédé à l’évacuation l'eau ayant infiltré le yacht, et sauvé ses trois occupants. / DR

Une unité de la Protection civile algérienne du port algérien de Ténès a secouru, mardi, trois ressortissants étrangers, qui se trouvaient à bord d'un yacht battant pavillon des Iles Caïmans, en provenance du Maroc et à destination de la Tunisie. Selon le média algérien Ennahar, il s’agit d’un Marocain, un Tunisien et un Français.

Les autorités algériennes ont ainsi procédé à l’évacuation de l'eau ayant infiltré le yacht, et secouru ses trois occupants. La même source a expliqué que le ressortissants tunisien, âgé de 41 ans et souffrant d’une fièvre, a été transféré à l'hôpital après l'achèvement des procédures douanières et des garde-côtes.

Le média précise que le yacht, qui a quitté le port de plaisance Marina Smir, au nord de Tétouan, à destination du port de Monastir en Tunisie, a fait escale au port de Ténès, situé au nord de la ville de Chlef.