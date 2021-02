Face à la vague de froid en France, des mosquées au chevet des SDF

En France et face aux températures glaciales de ces dernières semaines, des mosquées sont mobilisées pour venir en aides aux personnes sans domicile fixe (SDF). Celle de Mantes Sud a annoncé, hier, que ses portes sont ouvertes pour accueillir les SDF. «En ces jours de grand froid, nous maintenons la Mosquée ouverte pour accueillir nos concitoyens sans abris. Nos salles de prières tapissées et chauffées sont mises à disposition pour apporter un peu de réconfort à toute personne sans solution d'hébergement», écrit-elle sur son compte Facebook.

«Un repas chaud sera également offert ainsi que le nécessaire pour prendre une douche», détaille le lieu de prière qui accueille les SDF «sans aucune distinction». «A l'heure de ce post, nous avons déjà mis à l'abri pour cette nuit : 2 femmes et 4 hommes et nous attendons l'arrivée d'une dame avec ses 2 enfants également», ajoute la mosquée.

L’action menée par la Mosquée Mantes Sud a été précédée par d’autres, entreprises par lieux de culte musulman dans l’Hexagone. En janvier dernier, la Mosquée As-Salam, située à Joué-lès-Tours (département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire) a organisé une récolte alimentaire et non alimentaire pour les sans-abris. «En cette période hivernal, il est important que chacun d’entre nous puisse faire un geste solidaire en vers les plus démunis», a-t-elle plaidé sur sa page Facebook.

Avant elle, la Mosquée d’Orly gérée par l’Association cultuelle des musulmans a procédé à une distribution de plus de 70 sacs de couchage aux sans-abris, à l’issue d’une opération menée en décembre. «Une deuxième action sera organisée en février incha Allah afin de distribuer des kits complémentaires, dont le besoin est primordial pour préserver la dignité de ces personnes sans-abris», a-t-elle promis.

La Mosquée Taouba à Ozoir-la-Ferrière (département de Seine-et-Marne en région Île-de-France) a également distribué, en janvier, 230 repas aux sans-abris et personnes à la situation précaire, dans les foyers sociaux, gares et rues de la capitale.