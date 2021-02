Abderrahim Beyyoudh, nouveau chef du bureau de liaison marocain est arrivé en Israël

Lior Ben Dor (g), directeur du département du Maghreb, Abderrahim Beyyoud (c) et Gil Haskel (d) chef du protocole du ministère israélien des Affaires étrangères. / DR

Le Maroc a nommé le diplomate Abderrahim Beyyoudh pour diriger son bureau de liaison à Tel Aviv. Mardi, le nouveau chef de la mission diplomatique du Maroc en Israël a atterri à l’aéroport Ben Gourion, rapporte Times Of Israel.

A son arrivée dans l’Etat hébreu, Abderrahim Beyyoudh a rencontré le ministre israélien des affaires étrangères Gabi Ashkenazi avant de commencer son travail dans le pays, à la suite de l’accord de normalisation entre Jérusalem et Rabat, conclu en décembre.

«Abderrahim Beyyoud, chef du bureau de liaison du Maroc en Israël, a déclaré à Ashkenazi qu’il était extrêmement heureux d’apprendre sa nomination par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Il s'est engagé à faire progresser les liens entre les deux pays.» Times of Israël

Le chef de la diplomatie israélienne a, quant à lui, souhaité bonne chance au diplomate marocain dans sa mission de développement des relations bilatérales, selon un communiqué cité par la même source.

Mardi également, David Govrin, chef du bureau de liaison d’Israël à Rabat, a rencontré pour la première fois le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita. «Govrin deviendra probablement l’ambassadeur d’Israël au Maroc si des relations diplomatiques complètes sont établies. Dans un premier temps, le Maroc et Israël maintiendront des bureaux de liaison dans leurs pays respectifs, mais prévoient d’établir à l’avenir des ambassades à part entière», ajoute le média israélien.

A rappeler que Nasser Bourita et Gabi Ashkenazi se sont entretenus par téléphone pour la première fois mardi dernier. «Nous avons convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre rapidement les accords entre le Maroc et Israël. Nous avons également discuté de l'augmentation de la coopération bilatérale ainsi que de questions régionales plus larges», a indiqué Gabi Ashkenazi dans un tweet.