Casablanca : Cinq interpellations pour enlèvement express contre une rançon

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé, mardi sur la base d'informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cinq individus aux antécédents judiciaires, dont une femme. Tous sont soupçonnés de liens avec un réseau criminel impliqué dans une affaire d'enlèvement, de séquestration et de demande de rançon.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la suspecte a attiré la victime depuis l'hôtel où cette dernière séjournait, sous prétexte de lui faire visiter un appartement meublé à louer bon marché, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les autres suspects ont violenté la victime dans ledit appartement, l'y ont séquestrée et l'ont filmée en possession de plaquettes de drogue, et faisant des aveux forcés dans l'intention de la faire chanter. Les mis en cause ont ensuite exigé de la victime une rançon de cinq millions de dirhams à déposer dans une banque étrangère, avant qu'ils ne se contentent d'un montant de quatre millions de dirhams qui leur a été envoyé depuis une agence de transfert d'argent, précise la même source.

Le communiqué fait savoir que les perquisitions et saisies effectuées ont permis de découvrir en possession de deux des suspects des sommes d'argent soupçonnées de provenir de cette activité criminelle, en plus d'un taser à impulsions électriques qui a été utilisé pour violenter la victime lors de sa séquestration.

Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue, en attendant d'interpeller les autres personnes présumées impliquées directement ou indirectement.