Casablanca : Report de l’audience du Youtubeur 3robi F Merican

Le tribunal de première instance de Casablanca a décidé, ce mardi soir, de reporter au 25 février l’audience du Youtubeur marocain Chafik Omerani, surnommé «3robi F Merican», qui reste en détention préventive à la prison centrale Oukacha.

Sur sa page Facebook, le frère du détenu a indiqué que l’audience d’aujourd’hui était prévue à 15 heures. Faute d’avoir été autorisé à entrer au sein du tribunal, c’est l’avocate de la défense qui a informé la famille de ce report.

Plus tôt dans la journée, Mohamed Omerani a écrit que son frère avait été présenté aux juges «alors qu’il était incapable de marcher et est tombé au sol». «Ils l’ont porté et entré au tribunal», a-t-il ajouté, indiquant avoir été, pour sa part, interdit de le suivre.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Youtubeur a été interpellé par la police marocaine. Via une escale à Bruxelles, il est arrivé des Etats-Unis à l’aéroport de Rabat-Salé. Depuis quelques années, il s’est fait connaître pour ses vidéos sur YouTube, où il critiquait la monarchie.

Dans un communiqué, le parquet de Casablanca a indiqué que l’homme était poursuivi à cause d’«une série de vidéos contenant des expressions insultantes et diffamantes contre des institutions constitutionnelles, des établissements organisés et des agents publics».