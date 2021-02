Maroc : Emmerson obtient le feu vert pour son usine de divers composés à base de potassium

La société minière britannique Emmerson Plc a annoncé, mardi, avoir reçu des droits exclusifs du Maroc pour construire une usine de production de divers composés à base de potassium, de 400 millions de dollars. Située près de la ville de Khemisset, la mine pourra produire jusqu'à 735 000 tonnes de chlorure de potassium et 1 million de tonnes de sel de déglaçage par an, selon une étude de faisabilité réalisée par l'entreprise, écrit l’agence Reuters.

Emmerson commencera à construire ladite mine, «la plus grande en Afrique» selon Reuters, d'ici la fin de 2021 et commencera la production d'ici 2023, a déclaré le directeur général de la société, Graham Clarke.

Les divers composés à base de potassium seront expédiés au port de Casablanca et exportés vers d'autres pays. La firme a déclaré que «le projet augmenterait les exportations de minerais marocains de 8% et rapporterait jusqu'à 63 millions de dollars par an pour le gouvernement marocain en taxes», a conclu la même source.