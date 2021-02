Handicap : Un centre d'intervention précoce pour les enfants voit le jour à Tétouan

Un centre d'intervention précoce pour les enfants en situation de handicap a récemment vu le jour à Tétouan, en offrant des services à plus de 400 enfants issus de Tétouan et des villes voisines. Cette structure, qui s'inscrit dans le cadre du soutien de projets sociaux et d'intégration des personnes en situation de handicap, a nécessité une enveloppe budgétaire de 1,79 million de dirhams (MDH), financée par l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), et a été réalisée en partenariat avec la province de Tétouan, l'Association Hanane pour la protection des enfants handicapés et des entreprises privées de la ville.

Ce projet vise à étendre les services du programme d'intervention précoce pour les enfants handicapés de l'association, à augmenter le nombre de bénéficiaires et à les intégrer dans la société depuis leur petite enfance, indique un communiqué de l'APDN. Un total de 86 enfants bénéficient directement des services du centre, dont 38% sont des filles. La majorité de ces enfants ont une déficience intellectuelle, tandis que les autres présentent une déficience motrice.

A cela s'ajoutent quelque 344 bénéficiaires indirects, issus des quartiers pauvres des villes de Tétouan, M'diq, Fnideq, Martil et des villages de la province de Tétouan. Ce projet a porté également sur l'acquisition des équipements nécessaires, après l'achèvement des travaux de construction, en fonction des besoins des enfants, fait savoir la même source, notant que neuf salles de soins ont été équipées pour offrir des séances d'orthophonie, de rééducation motrice et de soutien psychosocial, en plus d'une salle d'intégration sensorielle, une salle de réunion pour l'équipe d'intervention et de quatre autres espaces sanitaires.