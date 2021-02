Affaire Soulaiman Raissouni : L'audience reportée au 2 mars à la demande de sa défense

La chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca a décidé, ce mardi, de reporter le procès de Soulaiman Raissouni, au 2 mars prochain, sur demande de la défense du journaliste pour préparer le dossier.

Lors de cette audience, le comité de défense de l'ancien rédacteur en chef d’Akhbar al yaoum a soumis une nouvelle demande de mise en liberté provisoire au tribunal qui doit statuer et rendre sa décision ce mardi soir, rapporte Alyaoum 24. L’audience a également été marquée par la présence du journaliste et l'absence de la partie plaignante.

Devant le tribunal, un sit-in de solidarité a été organisé avec la participation de militants des droits de l'Homme, de journalistes, ainsi que des amis et des proches de Soulaiman Raissouni.

En mai dernier, le journaliste et ex- rédacteur en chef du quotidien arabophone Akhbar Alyaoum a été arrêté devant son domicile à Casablanca et emmené par des éléments de la police, avant son placement en garde à vue, soupçonné de faits présumés d'attentat à la pudeur avec violence et séquestration qui datent de fin 2018 et accusé d'agression sexuelle contre un jeune homosexuel.