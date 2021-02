Drame de Tanger : L’Istiqlal appelle à «déterminer les responsabilités et prévoir des sanctions»

Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka a commenté, lundi, le drame de Tanger où 28 travailleurs dans une unité industrielle illégale de textile à Tanger ont perdu la vie, suite à l’infiltration d'eaux de pluies dans la cave de la villa. Il a ainsi affirmé la nécessité de «rendre justice aux victimes grâce à l'enquête ouverte par le procureur compétent, pour déterminer les responsabilités et prévoir les sanctions nécessaires».

Nizar Baraka a également exhorté le gouvernement à «garantir en toute urgence la protection contre les risques pour les travailleurs et à transformer des milliers d'unités industrielles illégales et d’activités économiques secrètes dispersées dans un certain nombre de villes marocaines en unités organisées et encadrées par la loi sur le travail». Des unités «qui respectent les conditions de sécurité et la prévention et offrent des conditions de travail décentes», a-t-il plaidé.

Le drame qui a frappé la ville de Tanger hier et qui a fait 28 morts, a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont critiqué le communiqué des autorités locales décrivant l'usine comme «clandestine» et ont exigé que toutes les personnes impliquées dans ce drame soient tenues pour responsables.