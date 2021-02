Une chanteuse marocaine aurait reçu des menaces de mort suite à son duo avec un israélien 

Une chanteuse marocaine aurait été la cible de menaces de mort pour sa collaboration musicale avec le musicien israélien Elkana Marziano. Sanaa Mohamed se serait «cachée» et aurait annulé une interview avec des médias israéliens, écrit Israel Hayom, qui cite la Channel 12 News.

«Nous parlons beaucoup. Je parle un peu la langue (la darija, ndlr). C'était une alliance naturelle (vu qu’) elle est du Maroc et je suis Marocain», a déclaré l’artiste maroco-israélien à la chaîne, en expliquant que sa collaboration avec Sanaa Mohamed a été «passionnante» et constitue «le meilleur cadeau» qu’il a «pu recevoir». La chaîne israélienne Channel 12 News a assuré que l’artiste marocaine va toutefois bien pour le moment, malgré les menaces qu’elle aurait reçues.

Le titre des deux artistes, publié sur la plateforme YouTube ce lundi et totalise déjà 107 516 vues, est chanté en darija et en hébreu.

Le Maroc et Israël ont convenu, en décembre, de normaliser pleinement leurs relations diplomatiques. Le royaume est devenu le quatrième pays à prendre cette décision, au cours de l’année 2020. Le mois dernier, Rabat et Tel-Aviv ont signé un accord aérien qui verra le lancement de vols directs entre les deux pays, alors qu’un chargé du bureau de liaison israélien au Maroc a été nommé. Les mois derniers ont également été marqués par plusieurs réunions à distance entre ministres israéliens et marocains.