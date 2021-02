Sahara : Une assemblée générale de la section régionale de la FMEJ ce samedi

La section régionale de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) dans les provinces du sud a annoncé, cette semaine, la tenue de son assemblée générale, samedi 13 février 2021 à Laâyoune. Une réunion qui se tiendra sous le slogan : «Une presse régionale forte pour défendre les enjeux nationaux», indique un communiqué de la FMEJ parvenu à Yabiladi.

Cette réunion permettra à la section régionale de renouveler ses structures et se conformer à la nouvelle loi fondamentale de la FMEJ, adoptée lors de l'Assemblée générale nationale extraordinaire du 3 juillet 2020. Cette assemblée générale s'inscrit également dans le cadre d'une nouvelle dynamique organisationnelle de la FMEJ qui vise à renforcer la structure au niveau régional. «Dans un proche avenir, de nouvelles sections régionales seront lancées pour réhabiliter et fortifier le secteur et contribuer au renforcement des médias de proximité au niveau national», précise le communiqué.

L’assemblée générale de la section régionale de la FMEJ au Sahara sera marquée par la participation de près de quarante médias électroniques et journaux et membres des sections de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia Al Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab qui éliront un nouveau bureau. Ce dernier aura pour première tâche de rechercher les moyens de sauvegarder le secteur à la lumière de la crise sanitaire et de continuer à plaider pour le développement des médias dans les provinces du sud, en termes de formation, de création et de qualification à différents niveaux professionnels, économiques et sociaux. L'objectif étant d'être à la hauteur des défis que connaît cette région, dont la première cause nationale, conclut le communiqué.