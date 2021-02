Dakhla accueillera en décembre 2021 le deuxième Forum mondial AI for Climate

La ville de Dakhla a été choisie pour abriter la deuxième édition du Forum annuel AI for Climate début décembre prochain, une initiative lancée au Mexique avec pour but d'accélérer l'utilisation de l’intelligence artificielle pour protéger la biodiversité dans le monde et lutter contre les changements climatiques.

L’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar a officiellement annoncé l’organisation de cet évènement au cours d’une réunion virtuelle avec des représentants du gouvernement mexicain, ainsi que de nombreux ambassadeurs accrédités à Mexico et représentants d’organisations internationales, outre l’équipe de travail d’AI for Climate, dont son co-fondateur Christopher Cordova.

«Le Royaume soutient cette initiative innovante visant à préserver l’environnement et les ressources naturelles, et qui a été récompensée l’année dernière par le Forum de Paris sur la Paix», a indiqué, à cette occasion l’ambassadeur, notant que le Forum verra la participation d’un nombre important d’experts internationaux dans les changements climatiques, l’intelligence artificielle (IA), la politique publique et la coopération internationale.

De son côté, le ministre mexicain du Tourisme, Miguel Torruco a souligné que la tenue de la 2ème édition de ce Forum à Dakhla reflète la réputation dont jouit le Maroc aux niveaux régional et international, notant que le royaume est habitué à organiser ce genre de manifestations internationales dédiées à la cause climatique.

Fondée par C Minds et Christopher Cordova Agency, l’initiative AI for Climate vise à amplifier et à accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la protection et la restauration des écosystèmes dans le monde entier, contribuant ainsi à la stabilité du climat et à une reprise économique durable post-Covid qui inclut les communautés vivant dans et autour des réserves naturelles.

L'édition 2021 qui se tiendra au Maroc en décembre prochain comprendra des expériences sur place et virtuelles. L'objectif est de partager les meilleures pratiques, les technologies et les connaissances sur l'utilisation de l'IA pour la protection des réserves naturelles.