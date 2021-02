Ligue arabe : Rabat défend le «pragmatisme» en vue de la création d’un Etat palestinien

A la demande de l’Egypte et de la Jordanie, le conseil exécutif de la Ligue arabe a tenu une session extraordinaire consacrée à l’examen de la question palestinienne, ce lundi 8 février au Caire. Les pays arabes souhaitent une relance du processus de paix au Moyen-Orient, en rade depuis 2014. Les signaux en provenance de Washington les encouragent en effet à se préparer à l’ouverture de nouvelles négociations directes entre Palestiniens et Israéliens, d’autant que le jeudi 4 février a connu le premier dialogue direct entre l’Autorité palestinienne et l’administration Biden, comme l'a révélé le Premier ministre palestinien.

Un objectif que le ministre marocain des Affaires étrangères a appelé de ses vœux dans un discours prononcé par visio-conférence, dont les mots d’ordre sont le «pragmatisme», le «réalisme» et la «réconciliation» entre les pays de la région. Nasser Bourita a indiqué que la consolidation de la coopération inter-arabe et «le règlement juste» de la question palestinienne «vont de pair».

Il a réitéré le message du royaume, maintes fois exprimé par le roi Mohammed VI en pareilles circonstances, de s’affranchir des «paroles» pour passer à une «action» pragmatique et réaliste. Aussi, le chef de la diplomatie a invité ses homologues à privilégier «la voie du dialogue et la négociation directe» et soutenir tous les efforts internationaux et arabes devant conduire à la création de l’Etat palestinien indépendant avec comme capitale Al Qods-Est. Nasser Bourita a souligné que le Maroc défend la solution de deux Etats, palestinien et israélien, vivant en paix.

Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères marocain a décoché quelques flèches en direction de l’Algérie, notamment lorsqu’il a appelé au «respect de l’intégrité territoriale» et mis en garde contre les plans visant à «diviser» les pays de la Ligue arabe.

Alors que les ministres des affaires étrangères arabes tenaient leur réunion extraordinaire, Le Caire accueillait une nouvelle session du dialogue entre les factions palestiniennes. Là aussi l’effet Joe Biden a opéré.