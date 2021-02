Maroc : Medi1TV et Radio Méditerranée Internationale lancent Medi1 News

Radio Méditerranée Internationale et MEDI1TV ont annoncé, ce lundi, le lancement de Medi1News, une nouvelle plateforme numérique bilingue de traitement d’actualité locale, régionale, continentale et internationale, se déclinant sur le web et application mobile.

«Fruit des synergies entre les rédactions de la radio et de la télévision, Medi1News offre une expérience singulière de décryptage de l'information, à partir des contenus audiovisuels produits par lesdites rédactions et de leurs déclinaisons numériques», indique un communiqué parvenu à Yabiladi. «Medi1News se distingue par un contenu riche et diversifié, valorisant l’innovation, l’analyse et le décryptage pour comprendre l’actualité (et) propose les contenus audios et vidéos (radio, TV, web et podcast) de Medi 1, conjugués à une gamme de produits numériques natifs», poursuit la même source.

Medi1news est également accessible via une application mobile sur les smartphones et tablettes et promet «une expérience originale et unique de l’information sur le continent africain», conclut le communiqué.