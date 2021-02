Zagora : Des jeunes manifestent devant une mine pour réclamer emplois et respect de l’environnement

Des dizaines de jeunes d'Ait Smakan, dans la caïdat de Tansifte (Cercle d’Agdz, province de Zagora), soutenus par des femmes et des hommes de la région, ont organisé, dimanche, une manifestation devant la mine d’Agdal, implantée dans leur région. Sans emplois, ils ont exigé des responsables de la mine de cobalt à répondre à leurs revendications.

Les manifestants, venus répondre à l’appel du «comité de coordination pour la défense des ayants droits des terres collectives d’Ait Smakan», ont ainsi demandé que la société qui exploite cette mine depuis plus de 20 ans «embauche les centaines de jeunes» de la région. Ils ont exigé à ce qu’elle mette aussi en place un «plan de développement économique et social pour le douar», rapporte Cap24.

Le comité reproche à la société de «ne pas créer de postes de travail» pour les jeunes de la région, de ne pas «contribuer à lutter contre la vulnérabilité et la pauvreté» et d’«exploiter la mine sans aucune base juridique». Il appelle aussi l’entreprise à «annuler toutes les mesures prises et susceptible d’épuiser la nappe phréatique et de causer de graves dommages à l'agriculture et à l'élevage».