Inondations à Tanger : 25 morts dans un atelier textile clandestin

Une unité clandestine de textile située dans la cave d'une villa à Hay Alinas, dans la zone d'El Mers à Tanger, a subi une infiltration d'eaux de pluies lundi matin ayant encerclé certains occupants de cette unité, a-t-on appris auprès des autorités locales de la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les autorités locales et les services de sûreté et de la protection civile sont intervenus pour secourir dix personnes qui ont été transférées à l'hôpital régional pour recevoir les soins nécessaires, alors que les dépouilles de 24 autres ont été repêchées, a-t-on précisé de même source. Dans un bilan actualisé, les correspondants de 2M sur place ont indiqué que ce triste bilan est grimpé à 25 décès. Il s’agit de 17 femmes et de 8 hommes, âgés de 20 à 40 ans.



تساقطات مطرية قوية في طنجة تتسبب في اختناق عدد من المحاور الطرقية pic.twitter.com/jMwIgwgwak

Les opérations de recherches se poursuivent pour secourir d'éventuels autres individus encerclés, ajoute la même source. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du parquet pour élucider les circonstances de cet incident et déterminer les responsabilités.