Maroc : Renault suspend momentanément ses activités cette semaine

L’unité industrielle de Renault à Tanger a décidé de suspendre ses activités pendant quelques jours, à cause d’une pénurie mondiale des puces électroniques, produites en Chine et à Taïwan et qui entrent dans la composition des systèmes de gestion moteur et d’assistance à la conduite. Renault et Stellantis ont annoncé cette mesure, vendredi dernier, pour l’appliquer à Tanger, à leurs unités en France, en Allemagne, en Roumanie et en Espagne. En Italie, une réduction de production est envisagée.

Plusieurs entreprises automobiles ont été impactées par cette pénurie. L’agence de presse Reuters explique que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fait augmenter la demande de puces utilisées dans les appareils électroniques, comme les ordinateurs portables et les téléphones. Les fabricants ont eu des difficultés à suivre les besoins croissants, dans un contexte où certains fournisseurs ont également été frappés par les sanctions américaines de l’ancienne administration Trump.

«Stellantis, le constructeur automobile né de la fusion de PSA en France et de Fiat Chrysler en Italie» a aussi touché les effets de la pénurie, selon la même source. D’autres grands constructeurs automobiles, dont Ford, Toyota Motor Corp et Volkswagen, n’en sont pas sortis indemnes non plus, sans pour autant communiquer de manière plus détaillée sur le degré de cet impact.