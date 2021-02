Les élus du PJD solidaires avec Azzouha El Arrak, victime d'injures raciales

Les élus du Parti de la justice et du développement (PJD) ont exprimé, dimanche, leur solidarité avec Azzouha El Arrak, députée parlementaire et conseillère à la commune de Dakhla pour des injures à caractère raciale qu’elle a subies lors d’une session du bureau municipal de la ville. Dans un communiqué relayé sur le site officiel du PJD, les élus de la Lampe ont dénoncé des injures «méprisant les principes et règles de respect et d’honneur imposées dans les relations avec les femmes».

Le communiqué a fustigé des propos et des expressions honteuses et dégradantes, tenus par un conseiller de la majorité actuelle et a «fermement condamné ce comportement agressif inacceptable qui contredit toutes les valeurs morales originelles de la société marocaine sahraouie dans ses relations avec les femmes et qui porte un coup aux valeurs du dialogue et du travail institutionnel dans la communauté élue». Les élus du PJD dénoncent aussi un «comportement qui offense le pays et le travail politique en général».

Lors de la session de février du conseil communal de Dakhla, un membre de la majorité a qualifié la parlementaire du PJD de «hartania» et d’esclave, faisant ainsi une allusion au caractère raciale et la couleur de peau. Des propos qui ont été soutenus par d'autres élus du conseil.

Azzouha El Arrak dénonçait, lors de la réunion tenue la semaine dernière, l’exploitation par un conseiller communal d'une parcelle de terrain au nom d'une autre personne, arguant que celle-ci «appartiendrait à sa famille» et serait «son serviteur». L’élue a exigé que la parcelle soit rendue à son propriétaire car «il n’est l’esclave ou le Haratani de personne».

Qualifiée en retour de «Hartania», elle a alors exprimé son étonnement face à «des propos de la période antéislamique» avec la bénédiction de la présidence du conseil.