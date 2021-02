UA : Rejet de la demande sud-africaine pour une réunion de la troïka sur le Sahara

Le mécanisme de la troïka sur le Sahara ne s’est pas réuni à l’occasion du 34e sommet ordinaire de l’Union africaine, a révélé le ministre des Affaires étrangères marocain lors d’un point de presse tenu ce dimanche 7 février. «En dépit du fait que la présidence sud-africaine ait convoqué la troïka pour vendredi dernier, ce mécanisme ne s'est pas réuni car d'autres membres ont estimé que la tenue du mécanisme sous cette présidence allait être contre-productive», a signalé Nasser Bourita. Il a estimé qu’une nouvelle session de la troïka sous la précédente présidence sud-africaine «n'était pas appropriée en raison de sa position partiale et non objective».

Le chef de la diplomatie a rappelé que la mission de la troïka présidentielle de l’UA sur le Sahara consiste essentiellement à «soutenir et accompagner les efforts exclusifs des Nations unies dans le strict respect de ses prérogatives définies par la résolution 693», adoptée au sommet de Nouakchott de juillet 2018. Depuis sa création, ce mécanisme n’a tenu qu’une seule réunion informelle dans la capitale éthiopienne en marge de la Conférence des chefs d’Etats de l’UA en février 2019.

Nasser Bourita a indiqué que les prochains tours de table de l'instance «seront équilibrés, puisqu'ils seront composés dès aujourd'hui de la République Démocratique du Congo (RDC), du Sénégal et de l'Afrique du Sud pour un an, alors qu'à partir de 2022 il sera composé de la RDC, du Sénégal et des Iles Comores». Trois pays qui soutiennent la marocanité de la province.

«Tous ceux qui veulent impliquer l'Union africaine dans ce dossier vont systématiquement trouver la diplomatie marocaine mobilisée pour que l'Union africaine ne soit pas impliquée dans ce dossier qui relève des Nations unies.» Nasser Bourita

Le ministre des Affaires étrangères a également révélé que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine ne s’est pas réuni pour examiner la question du Sahara occidental. Depuis le sommet extraordinaire de l'UA en décembre, l’Algérie et le Polisario ainsi que l'Afrique du sud ont martelé la prérogative du CPS pour résoudre le différend régional.

Alger et le Front Polisario n’ont pas encore communiqué sur les résultats du 34e sommet de l’Union africaine.