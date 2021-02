Vaccination anti-Covid-19 : Le Maroc disposé à partager son expérience avec les pays africains

De la même manière que le Maroc a partagé son expérience avec les pays africains en matière de riposte à la pandémie, il est aujourd'hui prêt à partager son expérience en matière d'organisation et de planification d'éventuelles campagnes de vaccination, a indiqué, dimanche à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Dans une conférence de presse tenue à l'occasion de la 34e session ordinaire du Sommet de l'Union africaine (UA), dont la lutte contre la pandémie était à l'ordre du jour, le ministre a souligné la pertinence de l'approche du roi Mohammed VI pour faire face à la crise sanitaire tant au niveau national que dans le cadre de la solidarité africaine.

Le Maroc, conformément aux instructions royales, a eu un rôle leader dès le début de cette pandémie en octroyant une assistance en produits médicaux et de protection à 21 pays africains ainsi qu'à la Commission de l'Union africaine (UA), a-t-il rappelé.

Il a également souligné que le royaume a été l'un des premiers pays africains à lancer une large campagne de vaccination au profit des citoyens marocains et des résidents étrangers et notamment africains, précisant que le Maroc est disposé à partager son expérience en matière d'organisation et de planification d'une campagne de vaccination d'une telle ampleur avec les pays africains qui lanceront cette initiative.