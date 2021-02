Le Maroc devient membre affilié de la Ligue internationale de rugby

La Ligue internationale de rugby (IRL) a annoncé, samedi l’adhésion du Maroc en tant que membres affiliés. Dans un communiqué partagé sur son site, la IRL a indiqué que ses membres ont «soutenu la recommandation du Conseil d'administration d'élever la Cameroon Rugby League XIII (CRLXIII) et la Fédération marocaine de rugby league (FRML) au rang de membres affiliés».

Les membres de l’IRL ont également soutenu, par la même occasion, la décision d'accepter le premier membre du continent asiatique, Pambansang Ragbi Liga Ng Pilipinas (Philippines LNR), en tant que membre observateur.

Citée par le communiqué, Yamina Abdesellem, Présidente de la FMRL a dit accueillir cette nouvelle avec «beaucoup d'émotion et de fierté». «Notre travail est de faire de la ligue de rugby un sport important au Maroc et de jouer un rôle important dans nos compétitions nationales, régionales et mondiales, pour les hommes, les femmes, les personnes souffrant de handicap et les jeunes joueurs», a-t-elle ajouté.

Le secrétaire général de l'IRL, Danny Kazandjian a pour sa part salué les approbations. «Je tiens à féliciter les trois nations pour leur professionnalisme et leur dévouement à développer la ligue de rugby et à remercier l'assemblée générale pour son soutien à leurs confrères», a-t-il indiqué. Pour lui, «l’adhésion de deux autres membres affiliés de l’Afrique démontre la capacité croissante des nations dans ce marché émergent».