UA : Le candidat d’Alger et Pretoria écarté de la succession à Smail Chergui

La Commission Paix et Sécurité de l’Union africaine a désormais un nouveau chef. Le très influent et convoité poste dans l’organigramme de l’organisation continentale est tombé dans l'escarcelle du Nigérian Bankole Adeoye. Dans la course à la succession de l’Algérien Smail Chergui, il a devancé le candidat de l’Afrique du sud, Jeremiah Kingsley Mamabolo. Celui-ci avait également le soutien de l’Algérie.

L’élection du Nigérian représente un revers pour l’axe Alger-Pretoria. Les deux Etats ont multiplié ses dernières semaines les contacts en vue d’arracher ladite commission. Bankole Adeoye aura également à diriger la Commission des Affaires politiques de l’UA, ayant fusionné avec la CPS.

Outre le départ de Chergui, le Maroc peut aussi se féliciter des décisions prises lors du 34e sommet ordinaire de l’UA, notamment avec l’élection de la Rwandaise Monique Nsanzabaganwa vice-présidente de la Commission de l’Union africaine à la place du Ghanéen Kwesi Quartey. Les relations entre Rabat et Kigali se consolident même si le pays de Paul Kagamé reconnait toujours la «RASD».