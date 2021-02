Covid-19 : Le vaccin AstraZeneca moins efficace contre le variant sud-africain

L'efficacité du vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca continue de faire débat. Après que plusieurs pays ont décidé d'en limiter l'administration aux moins de 65 ans, une étude à paraître lundi affirme que le produit serait «moins efficace contre le variant sud-africain», révèle ce samedi le Financial Times.

Selon le Parisien, qui cite aussi l’étude randomisée portant sur un échantillon de 2 026 personnes, «le vaccin serait inefficace contre les formes légères et modérées de la maladie causée par ce variant». La même source, qui estime que l’échantillon est «jugé plutôt faible pour un travail de ce type», précise que l’âge médian des personnes recrutées était de 31 ans. La moitié d'entre elles ont reçu au moins une dose de vaccins, alors que l'autre a reçu au moins une dose de placebo.

Si ces résultats venaient à se confirmer, l'étude, menée par l'Université sud-africaine du Witwatersrand et de l'Université d'Oxford, pourrait «compliquer la course au déploiement des vaccins à mesure que de nouvelles souches émergent», estime le Financial Times.

Pour sa part, AstraZeneca a réagi ce samedi à cette étude qu’elle ne conteste pas. Le laboratoire suédo-britannique tenu à rappeler que son vaccin demeurait «efficace contre les formes graves de la maladie, y compris celles développées par le variant sud-africain» et «en particulier lorsque l'intervalle de dosage est optimisé à 8-12 semaines». «L'Université d'Oxford et AstraZeneca ont commencé à adapter le vaccin contre cette variante et avanceront rapidement dans le développement clinique afin qu'il soit prêt pour la livraison d'automne en cas de besoin», a déclaré le porte-parole d'AstraZeneca, cité par Reuters.