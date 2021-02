Moussa Ndao victime d'injures raciales en plein match contre le Racing de Casablanca

L'international sénégalais Moussa Ndao, entraineur de l’Association sportive (AS) de Salé. / DR

Le footballeur international sénégalais Moussa Ndao, entraineur de l’Association sportive (AS) de Salé a été, samedi, victime de propos racistes, lors du match ayant opposé son club au Racing de Casablanca, dans le cadre de la 9e journée de la deuxième division de la Botola. C’est vers la 20e minute de la rencontre tenue au Stade Père Jego que l’incident s’est déroulé, ce qui a poussé le sélectionneur du club slaoui à protester contre les injures raciales proférées par l’une des personnes présentes dans la tribune d’honneur.

Au micro d’El Botola, l’international sénégalais n’a pas caché son «dégoût». «Tout le monde a entendu les propos racistes qu’il a proférés à mon endroit. C’est inadmissible en tout cas sur un terrain de football, de la part en plus de dirigeants de l’équipe adverse», réagit-il, visiblement remonté.

«J’ai protesté vivement. Mes joueurs sont venus me dire qu’ils voulaient sortir du terrain. Je les ai retenus. Ce genre d’énergumènes ne doit même pas entrer dans un stade, surtout que le match s’est déroulé à huit clos.» Moussa Ndao

Pour l’entraineur de l’AS Salé, «proférer des propos racistes quand on connait en tout cas tout ce que fait le Maroc par rapport à l’intégration des gens, est vraiment dommage». «Ce soir, je n’ai qu’une seule envie : c’est de partir. J’ai un sentiment de dégout, de prendre mes bagages et de partir», lâche-t-il.

Ce malheureux incident a fait réagir le club hôte, qui a présenté ses excuses à l’entraineur de l’AS Salé. Un communiqué du Racing de Casablanca explique qu’une «réunion urgente en visioconférence» a été tenue par la direction de l’équipe. Après avoir entendu les membres ayant suivi la rencontre, le club a estimé que les propos tenus par l’un de ses anciens joueurs et actuel employé du Stade Père Jego, «ne sont pas digne de la société marocaine» qui prône la tolérance, la coexistence et la solidarité.

Tout en condamnant les propos racistes, le club a présenté ses excuses à Moussa Ndao et à la famille sportive et médiatique, rappelant que cet incident «est étranger, n’a jamais été vécu par le club et n’est pas conforme aux valeurs» du Racing de Casablanca.

Pour sa part, la Ligue nationale de football professionnel a estimé, dans un communiqué publié ce dimanche, que Moussa Ndao a été «victime d’injures qui sont sans rapport avec les principes d'esprit sportif qui devraient prévaloir dans les matches de football». Elle annonce qu’elle compte «soumettre les rapports du délégué et de l'arbitre de match à la commission d’éthique» de la FRMF, afin de «prendre les mesures appropriées contre la personne responsable de cet acte immoral».