Elections 2021 : Le RNI renforce les prérogatives d’Aziz Akhannouch

Coup de boost aux prérogatives d’Aziz Akhannouch à la tête du RNI. A l’issue de sa session ordinaire de ce samedi 6 février organisée par visioconférence, le conseil national «a approuvé une décision déléguant l'autorité et le droit de conclure des alliances politiques et électorales au président du parti lors des prochaines élections générales et territoriales», indique un communiqué du RNI. Cette compétence était jusqu'ici confiée au «parlement» de la formation.

En novembre dernier, un congrès extraordinaire tenu à distance a donné son feu vert à la prolongation de six mois du mandat de toutes les instances de décision du parti, dont le conseil national, le bureau politique et le président.

Une mesure prise afin de permettre à Aziz Akhannouch de gérer sereinement le dossier des prochaines élections, son mandat à la tête du RNI devait arriver à échéance en mai. Pour mémoire, le milliardaire a été élu président lors d’un congrès ordinaire, le 6e dans l’histoire du RNI, tenu le 20 mai 2017 à El Jadida. Un conclave qui l’a confirmé à ce poste, sept mois après le congrès extraordinaire du 29 octobre 2016 à Bouznika, organisé dans la foulée de la démission de Salaheddine Mezouar.