Saisie de 9 tonnes et 177 kg de chira dans une opération anti-drogue près de Guelmim

Les éléments de la police judiciaire relevant du district de sureté de Guelmim ont saisi vendredi soir et samedi matin, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), 9 tonnes et 177 kilogrammes de chira dans une opération qualitative de lutte contre le trafic international de drogues et de psychotropes.

Les interventions de terrain et les fouilles effectuées en coordination avec la Gendarmerie Royale dans plusieurs localités de la commune rurale de Fask, à 25 kilomètres au sud d'Assa, ont permis de saisir ladite quantité dans 337 ballots de chira dissimulés dans le sable, en vue de les transporter ultérieurement dans le cadre d'opérations de trafic international de drogue, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'avortement de cette opération de trafic de drogue s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'enquête menée suite à la saisie le 17 janvier dernier de près de 342 kilogrammes de chira par les services de la DGSN, précise la même source.

La brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Guelmim a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue d'identifier l'ensemble des personnes impliquées dans les activités de ce réseau criminel et de déterminer ses éventuelles ramifications aux niveaux national et international, relève le communiqué.