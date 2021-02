L'ancien sélectionneur national Abdelkhalek Louzani n'est plus

L'ancien sélectionneur national Abdelkhalek Louzani est décédé, samedi à Essaouira, à l'âge de 75 ans, des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Le défunt a beaucoup apporté au football national en tant que joueur et notamment en tant qu'entraîneur. Il a dirigé l'équipe nationale en 1993, ainsi que plusieurs clubs marocains, à l'instar du Moghreb de Tétouan, le Kawkab Marrakech, l'Olympic de Khouriga, le Chabab d'Al Massira, le CODM de Meknès et le KAC de Kénitra. Le défunt a également remporté plusieurs sacres, dont le doublé Coupe-Championnat avec le Kawkab de Marrakech en 1992 et une Coupe arabe avec l'Olympic Safi en 1996 en Jordanie.

Né le 13 juillet 1945, feu Louzani avait entamé une expérience professionnelle à l'étranger en championnat de Belgique avec le club d'Anderlecht, avant de rejoindre la formation et l'entraînement par la suite en tant qu'entraîneur adjoint au club belge de Charleroi.