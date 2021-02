L’Unicef réagit à l’affaire des mineurs marocains maltraités aux Canaries

L'Unicef a réagi, vendredi, à l'affaire des mineurs marocains maltraités à Las Palmas, en demandant à ce que la prévention et la lutte contre le racisme et la xénophobie soient intensifiées. L’organisation spécialisée dans la protection de l’enfance a mis en garde contre la «stigmatisation préoccupante» dont souffrent les mineurs migrants non accompagnés dans l'archipel, selon l'agence de presse EFE.

Tout en rappelant les défis des administrations concernées dus à la pression migratoire, l’Unicef a rappelé que le nombre de mineurs étrangers au sein du système de protection a plus que quadruplé l'année dernière, passant à fin janvier à 2 652 mineurs originaires principalement du Maroc, du Mali et du Sénégal.

L'Unicef a ainsi proposé à ce que l’Espagne lance des «plans d'urgence efficaces» pour répondre rapidement et de manière efficiente aux besoins des enfants migrants aux points d'entrée en Espagne. Elle recommande d'envisager une préparation en amont et la mise en place de plans technique, résidentiel et budgétaire pour pouvoir le développer correctement lorsque la contingence se présente.

Pour l’organisation onusienne, il s’agit également d’adopter un plan d’action national pour la prise en charge et l’intégration de ces enfants et adolescents, coordonné par un organe politique de haut niveau et bénéficiant du soutien et de la participation de tous les ministères concernés et des communautés autonomes.