Le Maroc met en avant sa plateforme de traitement des équipements contaminés de Bouskoura

La plateforme de traitement des équipements contaminés par les polluants organiques persistants de Bouskoura est la première du genre en Afrique et dans le monde arabe, a affirmé le ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement Aziz Rabbah.

La station de Bouskoura est la première en son genre en Afrique et dans le monde Arabe qui assure la décontamination et la réhabilitation des transformateurs électriques contaminés par les polluants organiques persistants (PCB) collectés sur le territoire marocain, à travers le traitement, la déchloration et la réutilisation de la matière première pour les transformateurs hors-service, a souligné le ministre, dans une déclaration à la presse lors de sa visite récemment à la plateforme de Bouskoura, dans le cadre du suivi des projets et programmes lancés dans le domaine de l'environnement.

La plateforme de décontamination et de traitement des équipements contaminés par le polychlorobiphenyle-PCB à Bouskoura a été mise en place dans le cadre du programme national de gestion et d'élimination durable des polluants organiques persistants.

Le ministre qui était accompagné par la représentante de l’Organisation des Nations unies pour le céveloppement industriel (ONUDI) Hanan Hanzaz, a précisé que les équipements hautement contaminés, sont quant à eux collectés et envoyés dans des centres spécialisés à l’étranger pour une élimination finale.

Cité par un communiqué du département de l'environnement, le responsable gouvernemental a indiqué que ce programme a été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs), que le Maroc a signée et ratifiée en 2004, indiquant qu'il a bénéficié d’un appui financier du Fonds pour l’environnement mondial de 7 millions de dollars et d’une assistance technique de l’ONUDI.

Lors de la 1ère phase du programme, 1 080 tonnes d’équipements contaminés ont été éliminées dans une société spécialisée à l’étranger et 450 tonnes ont été traitées au niveau de la Plateforme de Bouskoura, fait savoir la même source.