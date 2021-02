Maroc : Remise à Rabat du Prix du livre pour l'année 2020

Le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports - Département de la culture - a organisé, vendredi à Rabat, une cérémonie de remise du Prix du Maroc du Livre, au titre de l'année 2020, en hommage aux écrivains marocains, et en reconnaissance de leur efforts en matière de créativité, de recherche, de traduction et dans le large domaine de la propriété intellectuelle.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence de l'Historiographe du royaume et porte-parole du palais royal, Abdelhaq Lamrini, du directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, du Directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), Mohamed El Ferran et d'autres personnalités éminentes du monde intellectuel et culturel, a été l'occasion pour rendre hommage aux écrivains récipiendaires de ce prestigieux prix qui souffle sa 52e bougie.

Dans la catégorie des Sciences sociales, le prix a été remporté par l'auteur Al Habib Astati Zine Eddine pour son ouvrage en arabe sur les mouvements de contestation au Maroc et la dynamique du changement dans la continuité, édité au Centre arabe de recherches et d'études politiques à Doha, tandis que dans la catégorie Sciences humaines, le prix est revenu à Moustapha Bouaziz pour son œuvre «Les Nationalistes Marocains au XXe siècle: 1873-1999», paru en deux tomes chez Dar Afriqia-Asharq.

Le Prix des Etudes littéraires, linguistiques et artistiques a été décerné à Abderahmane El Tmara, alors qu'un ouvrage qui approche «La linguistique amazighe : caractéristiques et construction de la phrase», de son auteur Rachid Laâbdlaoui (Dar Bouregreg) a été primé dans la catégorie Etudes sur la culture amazighe.

Pour la catégorie Traduction, le jury du prix du livre a porté son choix sur Hassan Amili et Abderrazak El Asri pour leur traduction de l'ouvrage «Rabat et sa région», ex-aequo avec Abderrahim Hazl, alors que le prix de la poésie a été décerné à Mohamed Aniba El Hamri et celui de la Narration à Chouaib Halifi.

L'écrivain amazighophone Abdellah El Menani, a été primé dans la catégorie de la Création littéraire amazighe, alors que Abdellah Derkaoui s'est, quant à lui, adjugé le prix du Livre de l'enfant et des jeunes.