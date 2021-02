Covid-19 : Le Maroc doit recevoir 1,8 million de doses de vaccins par l’OMS

Le Covax, dispositif de l'organisation mondiale de la Santé (OMS) pour un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19, a publié cette semaine ses premières prévisions pour une distribution aux pays participants. Il est ainsi prévu une distribution indicative de 240 millions de doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, sous licence du Serum Institute of India (SII), 96 millions de doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, dans le cadre du contrat d'achat anticipé entre Gavi, l'Alliance du Vaccin et AstraZeneca pour les deux premiers trimestres de 2021 ainsi que 1,2 million de doses promises du vaccin Pfizer-BioNTech.

Le Maroc et ses voisins maghrébins figurent ainsi sur cette liste. Selon le document, le royaume recevra 1 881 600 doses du vaccin d’AstraZeneca qui proviendrait d’une usine en Asie. L’Algérie recevra, pour sa part, 2 200 800 doses de ce même vaccin, indique le document.

Ce dernier précise que la part de la Tunisie s’élève à 592 800 doses du vaccin d’AstraZeneca en plus de 93 600 doses du vaccin de Pfizer et BioNTech, alors que la Mauritanie réceptionnera 360 000 doses du vaccin d’AstraZeneca fournies par le Serum Institute of India. Il s’agit également 343 200 doses du vaccin du laboratoire suédo-britannique fournies par l’usine asiatique à la Libye.

Covax, dirigé par l'OMS, a annoncé que les doses totales couvrent, en moyenne, 3,3% de la population totale des 145 pays participants. Ceux-ci recevront des doses d'au moins un fabricant. Le dispositif ambitionne d’aider ces pays à protéger les groupes les plus vulnérables.