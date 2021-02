Rabat : Nouveau hub africain Communication et médias entre l’IUR et l’IHECS

L’Université internationale de Rabat (UIR) et l'Institut des hautes études des communications sociales (IHECS) veulent, à travers leur partenariat académique en communication et médias, créer ensemble au Maroc un hub africain à partir de Rabat, a souligné vendredi à Rabat le délégué général Wallonie-Bruxelles au Maroc, Motonobu Kasajima.

L'offre procurée par ce partenariat de formation dans les métiers de média et de communication "va s'adresser à un public marocain mais aussi à un public africain, puisque l'UIR et l'IHECS veulent ensemble créer ici un hub africain à partir de Rabat", a déclaré M. Kasajima à la MAP lors de la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat entre les deux institutions organisée à la résidence Walonie-Bruxelles.

Cette signature est l'étape supplémentaire d'une longue collaboration historique entre la Belgique francophone et le Maroc dans le milieu des médias à la fois les chaines publiques de télévision et de radio, la presse écrite ainsi qu'à travers des échanges d'étudiants et des stages dans les deux sens, a-t-il ajouté.

Pour sa part le président de l'UIR, Noureddine Mouaddib a expliqué, dans une déclaration à la presse, que la mise en place d'un partenariat stratégique avec l'IHECS de Bruxelles, portant sur une formation dans les métiers des médias et de la communication, offre deux programmes : le premier en formation initiale démarrée en septembre dernier et le deuxième en formation continue. Cette formation mixte, à la fois en ligne et présentielle, ne sera pas uniquement offerte au niveau national mais aussi à des candidats africains, a poursuivi M. Mouaddib notant que ce partenariat s'inscrit dans le cadre du développement de l'UIR 2030.

De son côté, Jean-François Raskin, administrateur général de l'IHECS a indiqué à la MAP que l'UIR a souhaité créer "IHECS Afrique" au sein de l'UIR qui se veut être un pôle d'excellence pour le continent africain en matière de communication et médias.

Ce partenariat donne lieu à l'ouverture en commun d'un programme intégré Licence et Masters en "Communication et Médias" pour la rentrée universitaire 2020-2021 au sein de l'UIR avec la possibilité d'effectuer une mobilité chez le partenaire belge à l'IHECS, ainsi qu'un parcours en formation continue.