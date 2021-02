L’UE préoccupée par la situation des droits humains en Algérie et dans les camps Tindouf

L’Union européenne suit de très prêt la situation politique et les développements des droits de l’Homme en Algérie et dans les camps de Tindouf, a précisé sur un ton très diplomatique Joseph Borrell en réponse à une question d'eurodéputés.

Le chef de la diplomatie des Vingt-Sept a souligné que «le respect des libertés fondamentales et des droits de l'Homme, inscrit dans la constitution algérienne, constitue également un élément essentiel des relations UE-Algérie, tel que reflété dans l'accord d'association et renforcé par les priorités de partenariat» entre les deux parties.

Borrell fait référence aux engagements pris par Alger dans le cadre de l'accord d’association avec l’UE, signé en 2002 et entré en vigueur en 2005. Il porte sur «l’établissement d’un dialogue bilatéral entretenu entre l'Union européenne et l'Algérie au cours des 15 dernières années et rappelle que la relation entre les deux parties est fondée sur le respect mutuel, la reconnaissance et le respect des valeurs universelles et des engagements internationaux ayant trait à l'Etat de droit et au respect des droits fondamentaux».

Josep Borrell révèle que «des réunions institutionnelles ont été récemment relancées avec une série de réunions d'experts, dont un échange très ouvert et franc sur les droits de l'Homme au sein de la sous-commission sur le dialogue politique, la sécurité et les droits de l'homme le 19 octobre 2020». Le même sujet a été abordé le 7 décembre 2020, à l’occasion de la session du Conseil d’association dédiée à l’examen «des développements en Algérie dans le domaine des droits de l'Homme et des libertés fondamentales».

Borrell a réitéré «la détermination de l’UE à approfondir un dialogue ouvert avec l'Algérie, basé sur la confiance et la critique constructive, et continue d'encourager les partenaires algériens à établir un dialogue inclusif avec tous les représentants de la société».

Pour mémoire, le 26 novembre 2020, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité, une résolution condamnant la détérioration des libertés et des droits de l’Homme en Algérie. La deuxième du genre après celle approuvée en novembre 2019.