Football : Youssef En-nesyri élu meilleur joueur de la Liga pour le mois de janvier

L’attaquant marocain du FC Séville Youssef En-nesyri a été élu meilleur joueur du championnat d'Espagne de football, pour le mois de janvier. Il était nominé aux côtés de Sergio Canales (Real Bétis), Roger Marti Salvador (Levante UD), Luis Suarez (Atlético de Madrid), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Toni Kroos (Real Madrid) et Pau Torres (Villarreal).

Cette nouvelle distinction a été célébrée par le FC Séville à sa manière. Le club espagnol de football a ainsi choisi de l’accompagner d’une vidéo récapitulative des meilleurs moments d’En-nesyri sur la pelouse.

Pour sa part, l’international marocain a partagé la bonne nouvelle avec ses fans sur sa page Facebook. «Devenir quelqu'un dans cette vie est beau, mais arriver à surmonter toutes sortes d'obstacles que vous rencontrez en cours de route la rend encore plus belle», a-t-il écrit.

«Fier d'où je viens et où je suis maintenant. Je continuerai à me battre pour rendre heureux ceux qui m'ont toujours fait confiance. Ne laissez rien ni personne vous faire douter de vos capacités ou des rêves que vous souhaitez réaliser. Travail, persévérance, humilité et engagement... il n'y a pas d'autre moyen.»