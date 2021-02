Venezuela : Juan Guaidó a exprimé son soutien à la proposition d'autonomie au Sahara

Le président de l'Assemblée nationale et président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó a exprimé, jeudi, son plein soutien à la proposition d'autonomie au Sahara, dans le cadre de la souveraineté marocaine.

«Merci au ministre des affaires étrangères du Maroc de nous avoir confirmé son soutien à l’Assemblée nationale et la présidence par intérim aujourd'hui lors de notre conversation», a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Juan Guaidó a ainsi affirmé que le gouvernement en charge au Venezuela «reconnaît la souveraineté territoriale» du Maroc et «soutient sa proposition d'autonomie dans la région du Sahara».

Gracias al Ministro de Exteriores de Marruecos por ratificarnos su respaldo a la @AsambleaVE y la Presidencia Interina hoy en la conversación que sostuvimos.



El Gobierno Encargado reconoce su soberanía territorial y apoya su propuesta de autonomía en la región del Sahara. https://t.co/mvu37fvbK5 — Juan Guaidó (@jguaido) February 5, 2021

Dans une déclaration partagée sur le site de l'Assemblée nationale du Venezuela, Guaidó a également remercié le roi Mohammed VI et le gouvernement du Maroc pour leur soutien à la transition démocratique au Venezuela. Il a ainsi «plaidé pour une solution juste, durable et définitive au différend régional autour du Sahara marocain, valorisant l'initiative marocaine comme la seule solution capable d'apporter stabilité et prospérité à la région».

En août dernier, le Maroc a donné une nouvelle preuve de sa solidarité avec l’opposition vénézuélienne en se joignant aux Etats-Unis et le groupe des Etats signataires d’une Déclaration de soutien à l’opposition vénézuélienne.

En janvier 2019, le Maroc a été l’un des premiers pays à prendre langue avec Juan Guaidó après la réélection dénoncée par l’opposition vénézuélienne de Nicolas Maduro. Trois mois plus tard, le président de l'Assemblée nationale de ce pays d’Amérique Latine, qui a été depuis longtemps l’un des soutiens du Polisario sur ce continent, a nommé un nouvel ambassadeur au Maroc.

Le Maroc a depuis réaffirmé son soutien à l’opposition vénézuélienne à plusieurs reprises, notamment en septembre 2019 à l’ONU et en janvier 2020.