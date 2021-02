Moncef Marzouki exprime sa solidarité avec Maâti Monjib et les prisonniers politiques au Maroc

L’ancien président tunisien Moncef Marzouki s’est exprimé sur l’affaire de l’historien et militant Maâti Monjib, condamné le 27 janvier à un an de prison ferme, assorti d’une amende de 15 000 dirhams au total pour «atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat» et «escroquerie». «Toute ma sa solidarité avec Maâti Monjib ainsi que tous les prisonniers d'opinion au Maroc» a indique l’ancien président tunisien sur sa page Facebook.

Moncef Marzouki a également partagé le communiqué de presse des Comités de soutien au défenseur des droits humains Maâti Monjib et aux autres prisonniers politiques au Maroc. Un communiqué dans lequel lesdites instances annoncent avoir engagé plusieurs requêtes pour vice de procédure pour l’affaire du blanchiment de capitaux pour laquelle Maâti Monjib est toujours poursuivi et avoir décidé de constituer une équipe internationale d’avocats coordonnée par le cabinet de Maître Bourdon pour appuyer la défense au Maroc.

L'historien et militant a été placé en détention préventive, fin décembre, en vue de poursuivre l’enquête au sujet de son implication présumée dans des actes pouvant constituer des éléments de crime de blanchiment d'argent, a indiqué le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat. Il a été déféré devant le parquet, le 29 décembre 2020, après achèvement des procédures d’enquête préliminaire. Plus tôt le même jour, les autorités marocaines avaient procédé à son interpellation dans un restaurant sis rue des Alaouites, dans le quartier Hassan à Rabat.

Début octobre, le procureur du roi avait annoncé qu’une enquête préliminaire menée avec Maati Monjib et des membres de sa famille a été ouverte suite à une saisine reçue par le parquet général de la part de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF).