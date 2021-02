Réforme des CRI : El Othmani exprime son satisfecit des résultats obtenus en 2020

Le gouvernement s'emploie, en parallèle avec la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, à réaliser la relance économique dans ses différents chantiers, notamment à travers l'appui à l'investissement public et privé, a affirmé jeudi Saadeddine El Othmani. Dans une allocution à l'occasion des travaux du conseil de gouvernement, il est ainsi revenu sur la deuxième réunion de la commission ministérielle de pilotage de la réforme des Centres régionaux d'investissement (CRI).

Le chef du gouvernement a rappelé, dans ce sens, que l'année 2019 a connu l'achèvement de toutes les mesures nécessaires pour la mise en place de cette réforme, soulignant que la première année de travail selon le nouveau système a permis d'enregistrer des résultats «très encourageants». Il a ainsi cité le «développement positif et important d'un ensemble d'indicateurs liés, en particulier, à la multiplication des réunions des commissions régionales unifiées d'investissement».

Saadeddine El Othmani a mis en avant la réduction de la durée du traitement des dossiers (27 jours au lieu de plus de 100 jours ces dernières années), l'augmentation notable du nombre des dossiers traités à plus 2 654 dossiers et dont plus de 59% d'entre eux ont été approuvés ainsi que l'augmentation du taux de numérisation des différentes opérations liées aux CRI. Il a, dans ce sens, salué ce début prometteur et les efforts de l'ensemble des secteurs et établissements impliqués dans ce chantier de réforme.