Béni Mellal : Lancement des travaux de construction de la voie de contournement

Les travaux de construction de la voie de contournement de Béni Mellal ont été lancés récemment sur une longueur de 13,5 km, reliant le Nord-Est de la ville à son Ouest sans passer par la ville, apprend-on auprès des autorités locales de la province.

Ce nouvel axe routier devrait contribuer à décongestionner la circulation et à améliorer les indicateurs de sécurité routière dans la ville de Béni Mellal, en particulier au niveau des principales avenues qui forment un prolongement de la route nationale n °8, de plus en plus embouteillée.

Ce projet nécessite un investissement total de 145 millions de dirhams qui couvre aussi bien l'indemnisation pour expropriation que la réalisation de la voie de contournement, du passage pour piétons, des installations techniques et le traitement du périmètre de la route.

Le projet s'inscrit dans le cadre des accords de partenariat conclus entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Equipement, du transport et de la logistique, et le Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Le projet contribuera à faciliter le transport des marchandises, à réduire les trajets en assurant un lien direct entre les projets structurants du nord-est de la ville, tout comme l'aéroport international de Béni Mellal, l'autoroute Béni Mellal-Casablanca, et les grands services publics et économiques qui existent notamment à l'Ouest de la ville, au même titre que l'Agropôle, la cité des métiers et des compétences, la zone industrielle, en plus des autres installations attendues telles que la zone franche d'exportation, la zone logistique et la gare ferroviaire.