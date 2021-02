Rabat : La pétition «Parité maintenant» au menu d'une rencontre de communication

La commission des pétitions a tenu une réunion de communication avec les membres du groupe de travail thématique chargé de la parité et de l'égalité, en présence des membres du comité de présentation de la pétition «Parité maintenant» dont la commission est saisie.

Au cours de cette rencontre, le président de la commission des pétitions et des motions Rachid El Abdi a abordé le cheminement de la pétition «Parité maintenant» dans l’enceinte de la première Chambre du parlement qui l'a reçue le 31 décembre dernier avant de la transmettre à la commission ad hoc le 12 janvier 2021. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour examiner la pétition, vérifier les conditions juridiques et émettre un avis à son sujet conformément aux dispositions de la loi organique 44.14 et aux termes du Règlement intérieur de la Chambre.

La commission a procédé à l’examen de la pétition depuis le premier jour de sa saisine, particulièrement les conditions de forme requises pour les signataires de la pétition, le nombre total de signatures atteignant 13 816, dont 13 692 signatures papier et 125 signatures électroniques. A cet effet, une correspondance a été envoyée au chef du gouvernement afin de vérifier que les signataires jouissent de tous les droits civils et politiques, ajoute le communiqué.

La présidente du groupe de travail thématique chargé de la parité et de l'égalité, Fatim Zahra Nazih, a de son côté relevé que la croyance en la parité est en lien étroit avec la défense et le plaidoyer constant des mécanismes qui sont à même de répondre à cette demande. Elle a ajouté que la Constitution a édicté la mise en place du principe de parité et a prévu la création de l’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination, par la haute volonté royale qui affirme l'égalité entre les hommes et les femmes.

Les membres du comité de présentation de la pétition «Parité maintenant», présidé par son mandataire Wafaa Hajji ont présenté la pétition dans un cadre de plaidoyer. Cette dynamique, considérée sans précédent, a connu l’adhésion des forces vives politiques, syndicales, médiatiques et culturelles, pour promouvoir l'idée de cette pétition présentée pour examen.