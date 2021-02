Harley Davidson officialise son retrait du Maroc

Depuis novembre 2020, vous ne pouvez plus voir de Harley Davidson dans la concession de Casablanca et celle promise à Rabat n’est pas près d’ouvrir de sitôt, selon les informations obtenues par Yabiladi. Pourtant, suite à notre premier article sur le sujet, la direction commerciale du distributeur marocain de la marque a assuré que cette dernière ne se retirerait pas du marché national. Le Site Info, H24 info et Les Echos ont ainsi cité une source au sein du concessionaire, qui a foncièrement défendu le maintien de la marque sur la place.

«Les rumeurs de fermeture du concessionnaire Harley Davidson au Maroc sont totalement infondées, l’importateur et distributeur exclusif, entre autres, de cette marque au Maroc, n’est pas une filiale de Harley Davidson, mais un distributeur indépendant qui vient d’ailleurs de resigner son contrat de service avec le constructeur américain», avait annoncé à Hespress et à Le7 Mehdi El Ouali, directeur commercial.

Pourtant, une réunion tenue ce mardi 2 février par visioconférence et présidée par le PDG de Harley Davidson a confirmé nos informations : le Maroc a disparu des points de vente de la marque légendaire. Le royaume n’est pas le seul pays concerné, puisque HD a décidé de retirer toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique de ses nouvelles orientations stratégiques.

Recentrage sur les marchés américain, européen et asiatique

Obtenu par Yabiladi, le document des données financières actualisées de Harley Davidson, exposé au cours de cette réunion, évoque une «réinitialisation de l’activité mondiale», avec un «ressourcement et priorisation des marchés à fort potentiel», une «concentration élargie» au-delà de la filière deux roue, à travers un engagement pour «de nouvelles activités relatives aux pièces et accessoires et de marchandises générales». Elle ambitionne aussi d’investir dans le marché de la moto électrique.

Harley Davidson opte également pour une «gamme de produits rationalisée et des efforts de mise sur le marché renouvelés pour un impact maximal», en plus d’une «approche modifiée de la gestion des approvisionnements et des stocks» et «un focus sur un réseau de concessionnaires puissant et rentable».

Son inventaire mondial des ventes au détail montre une année fiscale déficitaire à hauteur de 16% dans la région Europe-Moyen-Orient et Afrique. Ce déficit se creuse pour atteindre 39% en Amérique Latine, 18% en Amérique du Nord et 8% en Asie. Ce sont les plus gros marchés de Harley Davidson qui ont enregistré de lourdes pertes. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont peu significatifs dans le chiffre d’affaires de l’entreprise. D’où sa décision de se recentrer sur les régions les plus stratégiques, afin d’assurer sa pérennité.

D’ailleurs, en plus du Maroc, des retraits de concession à la vente de nouveaux véhicules s’opèreront au Liban, à Bahreïn, à Oman et dans une quarantaine de pays à faible valeur ajoutée pour l’entreprise, comme nous l’avions indiqué en novembre 2020.