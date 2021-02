Covid-19 : L’efficacité de combiner deux doses de vaccins différents à l’étude

L’université d’Oxford a annoncé, ce jeudi, qu’elle lance une étude pour déterminer si la combinaison de deux doses de vaccins différents chez un même patient reste efficace pour protéger contre le Covid-19. «Si nous montrons que ces vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable, cela augmentera considérablement la flexibilité de leur distribution», a souligné dans un communiqué le professeur Matthew Snape, chercheur à l’université d’Oxford, cité par l’AFP et l’Associated Press.

Les résultats de cette étude, qui impliquera 820 volontaires de plus de 50 ans, seront disponibles dans treize mois. Présentée comme une première mondiale, cette étude s’intéressera à la combinaison des vaccins de Pfizer-BioNTech et celui d’AstraZeneca-Oxford, utilisés pour l’heure au Royaume-Uni.

Bien qu’ils apprennent tous les deux à l’organisme à reconnaître la protéine du spicule (ou protéine S) du coronavirus, ces deux vaccins utilisent des technologies différentes. AstraZeneca-Oxford utilise un virus du rhume commun pour transporter le gène de la protéine de pointe dans l’organisme tandis que Pfizer-BioNTech utilise une partie du code génétique appelé ARN messager (ARNm).

L’étude évaluera aussi l’efficacité de la protection en fonction de l’espacement des deux injections, testant un intervalle de quatre semaines, proche de celui initialement recommandé, et un intervalle de douze semaines, retenu par les autorités britanniques pour vacciner plus de monde.

Le médecin en chef adjoint pour l’Angleterre, Jonathan Van-Tam a souligné l’intérêt de «disposer de données qui pourraient appuyer un programme de vaccination plus souple», notamment en raison des «contraintes liées à l’offre». «Il est même possible qu’en combinant les vaccins la réponse immunitaire soit meilleure, avec des niveaux d’anticorps plus élevés et qui durent plus longtemps», a-t-il ajouté.

D'autres combinaisons de vaccins vont être testées à l'instar de AstraZeneca et le Spoutnik V. Un essai clinique sera lancé la semaine prochaine en Azebaïdjan et dans certains pays du Moyen orient, a annoncé un officiel russe ce jeudi.